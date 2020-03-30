«Антиколомойський» закон про націоналізовані банки попередньо ухвалили в Раді

«Антиколомойський» закон про націоналізовані банки ухвалили в Раді, фото — "5 канал"

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«Антиколомойський» закон, який унеможливлює скасування націоналізації банків в Україні, ухвалили 30 березня на третьому впродовж дня позачерговому засіданні Ради.

За законопроект № 2571-д проголосували у першому читанні 267 нардепів. Згодом вони скоротили наполовину підготовку закону до другого читання.

Рішення профільного комітету Ради, який схвалив законопроект, отримали сьогодні вдень. Через коронавірусну епідемію засідання відбулося на відкритому повітрі біля будівлі парламенту.

Урядовий законопроект унеможливлює скасування рішення НБУ про націоналізацію чи ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Закон надає Національному банку необхідні інструменти впливу у цій сфері і визначає особливості судового провадження у справах щодо оскарження рішень Нацбанку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, а також встановлення законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

Крім того, екс-акціонери неплатоспроможних банків можуть отримати відшкодування завданих збитків тільки у грошовій формі, якщо суд визнає рішення НБУ незаконним. Відшкодування розраховується міжнародною аудиторською фірмою «у розмірі реальних збитків».

Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не буде підставою для його скасування. Тобто якщо банк визнали неплатоспроможним — він таким і лишається. Рішення суду про компенсацію колишнім власникам банків не звільняє їх від відповідальності за зловживання та незаконні виведення коштів. Суди не можуть ставити під сумнів експертизу профільних регуляторів — НБУ, Мінфіну або Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Сьогодні парламент на першому позачерговому засіданні скоротив термін подачі законопроектів, альтернативних до «антиколомойского». Це дозволило Раді відразу сьогодні перейти до розгляду та голосування за законопроект № 3260.

Необхідність ухвалення законопроекту обумовлена тим, що за чинною нормою регламенту на внесення альтернативних законопроектів надається термін 14 днів. З урахуванням того, що законопроект про банки Кабмін вніс 24 березня, до 7 квітня його не могли виносити на голосування, поки не надійдуть всі альтернативні законопроекти.

24 березня закон подав в парламент уряд, але згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця зареєстрували у парламенті два альтернативні проекти.

Умовою отримання Україною до 10 млрд дол. кредиту від МВФ є ухвалення саме законів про банки та земельну реформу. Фінансування фонду може включати 5,5 млрд за трирічною програмою і 4,5 млрд допомоги для подолання коронавірусу.