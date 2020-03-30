Рада скоротила термін подачі законопроектів, альтернативних до «антиколомойського», фото — НВ

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Ракурс

«Антиколомойський» закон став на крок ближчим до ухвалення. Сьогодні Рада скоротила термін подачі законопроектів, альтернативних до нього. Це дозволить парламенту швидше перейти до розгляду та голосування законопроекту № 3260.

За постанову «Про скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту закону „Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності“» в залі знайшовся сьогодні 271 голос. Дали голоси 206 «слуг народу», а також фракції «Євросолідарності», «Голосу», група «Довіра» і позафракційні.

Необхідність ухвалення законопроекту обумовлена тим, що за чинною нормою регламенту на внесення альтернативних законопроектів надається термін 14 днів. З урахуванням того, що законопроект про банки Кабмін вніс 24 березня, до 7 квітня його не могли виносити на голосування, поки не надійдуть всі альтернативні законопроекти. Цей термін і мали намір скоротити, щоб винести «антиколомойський» закон на голосування найближчим часом.

Сьогодні в Раді не зібрався профільний комітет, який мав розглядати банківський закон № 3260. Це сталося через відсутність кворуму.

Нагадаємо, що законопроект № 3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником «ПриватБанку» Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проекти (3260−1 и 3260−2).

Нагадаємо, що умовою отримання Україною до 10 млрд дол. кредиту від МВФ є ухвалення саме закону про банки та земельної реформи. Фінансування фонду може включати 5,5 млрд за трирічною програмою і 4,5 млрд допомоги для подолання коронавірусу.