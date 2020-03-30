Комітет ВРУ ще не розглянув «антиколомойський закон». Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n135962-antykolomoyskyy-zakon-budjetnyy-komitet-perenis-zasidannya-cherez-vidsutnist-kvorumu-v-radi.html

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні вранці не розглянув законопроект, яким накладається повна заборона на повернення націоналізованих банків, зокрема «ПриватБанку», колишнім власникам.

Розгляд закону було заблоковано, оскільки на засідання не прийшло 15 народних депутатів. У зв’язку з відсутністю кворуму засідання перенесли на 13.00. Про це 30 березня повідомив народний депутат від партії «Слуга народу» Єгор Чернєв на власній сторінці у Facebook.

Сподіваюсь, колеги все ж доїдуть і підтримають законопроект, що дасть шанс Україні втриматись від дефолту. Закликаю українців допомогти відшукати безвісти зниклих наших колег та переконати їх приїхати на роботу у комітет, — написав нардеп.

У соціальних мережах пишуть, що депутати проігнорували ранкове засідання комітету не просто так. Ширяться чутки, що парламентарям платять від 30 до 60 тис. дол. за те, щоб «захворіти» і не голосувати за «антиколомойський» закон.

Народний депутат Олексій Гончаренко о 12.00 в Telegram повідомив, що засідання комітету все ж почалося.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд може виділити Україні більше кредитних коштів, ніж планувалося раніше. У МВФ наполягають на ухваленні закону про заборону повернення «ПриватБанку» колишнім власникам і виплати їм грошових компенсацій та зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.