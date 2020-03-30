Комитет ВРУ еще не рассмотрел «антиколомойский закон». Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n135962-antikolomoyskiy-zakon-budjetnyy-komitet-perenes-zasedanie-iz-za-otsutstviya-kvoruma-v-rade.html

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня утром не рассмотрел законопроект, которым налагается полный запрет на возвращение национализированных банков, в частности «ПриватБанка», бывшим владельцам.

Рассмотрение закона было заблокировано, поскольку на заседание не пришли 15 народных депутатов. В связи с отсутствием кворума заседание перенесли на 13.00. Об этом 30 марта сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Егор Чернев на собственной странице в Facebook.

Надеюсь, коллеги все же доедут и поддержат законопроект, что даст шанс Украине удержаться от дефолта. Призываю украинцев помочь отыскать без вести пропавших наших коллег и убедить их приехать на работу в комитет, — написал нардеп.

В социальных сетях пишут, что депутаты проигнорировали утреннее заседание комитета не просто так. Ходят слухи, что парламентариям платят от 30 до 60 тыс. долл. за то, чтобы «заболеть» и не голосовать за «антиколомойский» закон.

Народный депутат Алексей Гончаренко в 12.00 в Telegram сообщил, что заседание комитета все же началось.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд может выделить Украине больше кредитных средств, чем планировалось ранее. В МВФ настаивают на принятии закона о запрете возврата «ПриватБанка» бывшим владельцам и выплате им денежных компенсаций и снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.