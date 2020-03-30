«Слуга» в Раде призвал жарить шашлык дома, потому что «на улице карантин и холодный ветер», фото - Корреспондент

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Соблюдать карантин в Украине оригинально призвал руководитель партии власти «Слуга народа» Александр Корниенко.

Сегодня во время согласительного совета в парламент он призвал украинцев готовить шашлык дома в духовке, а не на природе.

Корниенко в начале своего выступления посоветовал украинцам, которые «собирались сегодня на шашлык, сидеть дома».

На дворе холодный ветер, поэтому сидите дома. Шашлык можно жарить в духовке, он там неплохо получается, — сказал руководитель «Слуги народа».

Впоследствии нардеп опять вернулся к «шашлычной теме», когда рассказывал, какие именно статьи расходов необходимо сократить во время пересмотра госбюджета-2020.

Во время карантина, когда все дома, а не жарят шашлык, некоторые капитальные расходы надо сократить, — отметил Корниенко.

Напомним, что сегодня в Раде состоится внеочередное заседание, а вчера Министерство здравоохранения изменило правила лечения коронавируса и самоизоляции.