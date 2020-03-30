Ракурсhttps://racurs.ua/
«Слуга» у Раді закликав смажити шашлик вдома, бо «на вулиці карантин і холодний вітер», фото — Кореспондент
«Слуга» в Раді закликав смажити шашлик у духовці, бо «на вулиці карантин і холодний вітер» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n135961-sluga-u-radi-zaklykav-smajyty-shashlyk-v-duhovci-bo-na-vulyci-karantyn-i-holodnyy-viter-video.htmlРакурс
Дотримуватися карантину в Україні оригінально закликав керівник партії влади «Слуга народу» Олександр Корнієнко.
Сьогодні під час погоджувальної ради в парламенті він закликав українців смажити шашлик вдома у духовці, а не на природі.
Корнієнко на початку свого виступу порадив українцям, які «збиралися сьогодні на шашлик, сидіти вдома».
На дворі холодний вітер, тому сидіть вдома. Шашлик можна смажити в духовці, він там непогано виходить, — сказав керівник «Слуги народу».
Згодом нардеп вдруге повернувся до «шашличної теми», коли розповідав, які саме статті витрат необхідно скоротити під час перегляду держбюджету-2020.
Під час карантину, коли всі вдома, а не смажать шашлик, деякі капітальні витрати треба скоротити, — зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, що сьогодні в Раді відбудеться позачергове засідання, а вчора Міністерство охорони здоров’я змінило правила лікування коронавірусу та самоізоляції.
Загрузка...