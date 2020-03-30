«Слуга» у Раді закликав смажити шашлик вдома, бо «на вулиці карантин і холодний вітер», фото — Кореспондент

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Дотримуватися карантину в Україні оригінально закликав керівник партії влади «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Сьогодні під час погоджувальної ради в парламенті він закликав українців смажити шашлик вдома у духовці, а не на природі.

Корнієнко на початку свого виступу порадив українцям, які «збиралися сьогодні на шашлик, сидіти вдома».

На дворі холодний вітер, тому сидіть вдома. Шашлик можна смажити в духовці, він там непогано виходить, — сказав керівник «Слуги народу».

Згодом нардеп вдруге повернувся до «шашличної теми», коли розповідав, які саме статті витрат необхідно скоротити під час перегляду держбюджету-2020.

Під час карантину, коли всі вдома, а не смажать шашлик, деякі капітальні витрати треба скоротити, — зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, що сьогодні в Раді відбудеться позачергове засідання, а вчора Міністерство охорони здоров’я змінило правила лікування коронавірусу та самоізоляції.