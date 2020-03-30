Рада сократила срок подачи законопроектов, альтернативных «антиколомойскому», фото — НВ

https://racurs.ua/n135979-rada-sokratila-srok-podachi-zakonoproektov-alternativnyh-antikolomoyskomu.html

Ракурс

«Антиколомойский» закон стал на шаг ближе к принятию. Сегодня Рада сократила срок подачи законопроектов, альтернативных к нему. Это позволит парламенту скорее перейти к рассмотрению и голосованию за законопроект № 3260.

За закон «О сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту закона „О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности“» в зале нашелся сегодня 271 голос. Дали голоса 206 «слуг народа», а также фракции «Евросолидарности», «Голос», группа «Доверие» и внефракционные.

Необходимость принятия законопроекта обусловлена ​​тем, что согласно действующей норме регламента для внесения альтернативных законопроектов предоставляется срок 14 дней. С учетом того, что законопроект о банках Кабмин внес 24 марта, до 7 апреля его не могли выносить на голосование, пока не поступят все альтернативные законопроекты. Этот срок и намеревались сократить, чтобы вынести «антиколомойский» закон на голосование в ближайшее время.

Сегодня в Раде не собрался профильный комитет, который должен был рассматривать банковский закон № 3260. Это произошло из-за отсутствия кворума.

Напомним, что законопроект № 3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности предполагает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Впоследствии депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем «ПриватБанка» Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260−1 и 3260−2).

Напомним, что условием получения Украиной до 10 млрд долл. кредита от МВФ является принятие именно закона о банках и земельной реформы. Финансирование фонда может включать 5,5 млрд по трехлетней программе и 4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.