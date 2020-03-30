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Ракурс
Денис Шмыгаль, фото: Кабинет министров Украины

Страна требует быстрых действий: Шмыгаль намекнул на «медлительность» уволенных Емца и Уманского

30 мар 2020, 16:57
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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, прокомментировал сегодняшнюю отставку министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Решение подать в парламент постановление об увольнении этих чиновников он объяснил тем, что в условиях сегодняшней чрезвычайной ситуации Украина требует быстрых изменений. Об этом премьер заявил в своем Telegram-канале.

Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Но в настоящее время страна требует быстрых действий, — подчеркнул Шмыгаль и выразил надежду, что уволенные чиновники «продолжат помогать нашей команде.

Напомним, Верховная Рада сегодня на внеочередном заседании поддержала отставки Емца и Уманского. Однако тогда голосов за назначение их преемников хватило. На другом внеочередном заседании, которое началось в 16.30 новым главой МОЗ выбрали Максима Степанова. Преемником Уманского на должности главы Минфина стал Сергей Марченко.

Источник: Ракурс


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