Сергей Марченко возглавил Минфин: Рада со второй попытки дала добро

https://racurs.ua/n135985-marchenko-so-vtoroy-popytki-naznachili-glavoy-minfina.html

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Сергей Марченко, кандидатуру которого во время сегодняшнего первого внеочередного заседания не смогло поддержать президентское монобольшинство в Верховной Раде, со второй попытки возглавил Министерство финансов Украины. На третьем внеочередном заседании Рады «за» Марченко проголосовало 256 нардепов.

Сразу после завершения первого, неудачного голосования в Раде, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль по предложению фракции «Слуга народа» повторно зарегистрировал в парламенте постановление о назначении Марченко. Отметим, что за кандидатуру Марченко сначала проголосовали 223 парламентария (для принятия решения необходимо 227).

После этого, согласно закону, он на пленарном заседании принес присягу.

Напомним, Сергей Марченко в 2018—2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко, а также ранее работал заместителем министра финансов. Марченко — кадровый госслужащий, входил в команду экспертов аналитического центра Bendukidze Free Market Center, соучредителем которого является экс-министр финансов Александр Данилюк. С 2002 года чиновник работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, секретариате Кабмина.

Марченко сменит на посту главу Минфина Игоря Уманского, которого сегодня Верховная Рада отправила в отставку.