Рада собралась на третье внеочередное заседание. Фото: Etcetera

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Верховная Рада Украины собралась уже на третье за ​​сегодня внеочередное заседание. Оно началось в 16.30.

На нем парламентарии рассмотрят открытие рынка земли в Украине, а также законопроект, которым накладывается полный запрет на возвращение национализированных банков, в частности «ПриватБанка», бывшим владельцам. На заседании может присутствовать и президент Владимир Зеленский, ведь он уже приехал в Раду. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Антиколомойський» законопроект № 2571 рассмотрят в первом чтении. Он гарантирует невозврат выведенных с рынка банков к прежним владельцам и описывает механизм компенсации для них, если решение Национального банка Украины (НБУ) о признании банка неплатежеспособным по решению суда оказалось неправомерным. Его принятие — одно из требований Международного валютного фонда для получения Украиной очередного транша.

Второе требование МВФ — открытие рынка земли. Этот законопроект народные депутаты тоже рассмотрят на внеочередном заседании. Кроме того, парламентарии вновь попытаются назначить Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова — министром здравоохранения. Ранее Рада провалила голосование за их кандидатуры.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в новом видеообращении призвал Раду проголосовать за видоизмененный закон о земле на внеочередном заседании, что позволит получить поддержку от международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долл. Иначе в Украине может быть дефолт.