Рада зібралася на третє позачергове засідання. Фото: Etcetera

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Верховна Рада України зібралась вже на третє за сьогодні позачергове засідання. Воно розпочалося о 16.30.

На ньому парламентарі розглянуть відкриття ринку землі в Україні, а також законопроект, яким накладається повна заборона на повернення націоналізованих банків, зокрема «ПриватБанку», колишнім власникам. На засіданні може бути присутній й президент Володимир Зеленський, адже він вже приїхав до Ради. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

«Антиколомойський» законопроект № 2571 розглянуть у першому читанні. Він гарантує неповернення виведених з ринку банків до колишніх власників і описує механізм компенсації для них, якщо рішення Національного банку України (НБУ) про визнання банку неплатоспроможним за рішенням суду виявилося неправомірним. Його прийняття — одна із вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною чергового траншу.

Друга вимога МВФ — відкриття ринку землі. Цей законопроект народні депутати теж розглянуть на позачерговому засіданні. Окрім того, парламентарі знову спробують призначити Сергія Марченка міністром фінансів, а Максима Степанова — міністром охорони здоров’я. Раніше Рада провалила голосування за їхні кандидатури.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні закликав Раду проголосувати за видозмінений закон про землю на позачерговому засіданні, що дозволить отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 млрд дол. Інакше в Україні може бути дефолт.