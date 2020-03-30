Сергій Марченко очолив Мінфін: Рада з другої спроби дала добро

https://racurs.ua/ua/n135985-marchenka-z-drugoyi-sproby-pryznachyly-glavou-minfinu.html

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Сергій Марченко, кандидатуру якого під час сьогоднішнього першого позачергового засідання не спромоглася підтримати президентська монобільшість у Верховній Раді, з другої спроби очолив Міністерство фінансів України. На третьому позачерговому засіданні Ради «за» Марченка проголосувало 256 нардепів.

Одразу після завершення першого, невдалого голосування у Раді, очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль за пропозицією фракції «Слуга народу» повторно зареєстрував у парламенті постанову про призначення Марченка. Зауважимо, що за кандидатуру Марченка спочатку проголосували 223 парламентарі (для ухвалення рішення необхідно 227).

Після цього, згідно з законом, на пленарному засіданні він склав присягу.

Нагадаємо, Сергій Марченко у 2018−2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента Петра Порошенка, а також раніше працював заступником міністра фінансів. Марченко — кадровий держслужбовець, який входив до команди експертів аналітичного центру Bendukidze Free Market Center, співзасновником якого є екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. З 2002 року чиновник працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, секретаріаті Кабінету Міністрів.

Марченко змінить на посаді главу Мінфіна Ігоря Уманського, якого сьогодні звільнила Верховна Рада.