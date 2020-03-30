Денис Шмигаль, фото: Кабінет міністрів України

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, прокоментував сьогоднішню відставку міністра охорони здоров’я Іллі Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського.

Рішення подати до парламенту постанови про звільнення цих урядовців він пояснив тим, що в умовах сьогоднішньої надзвичайної ситуації Україна потребує швидких змін. Про це прем'єр заявив у своєму Telegram-каналі.

Ілля Ємець та Ігор Уманський професіонали, які здатні реалізовувати довгострокові реформи. Але наразі країна вимагає швидких дій, — наголосив Шмигаль і висловив сподівання, що звільнені урядовці «продовжать допомагати нашій команді».

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні на позачерговому засіданні підтримала відставки Ємця та Уманського. Однак тоді голосів за призначення їхніх наступників забракло. На іншому позачерговому засіданні, яке розпочалося о 16.30 новим очільником МОЗ обрали Максима Степанова. Наступником Уманського на посаді голови Мінфіну став Сергій Марченко.