Ембер Херд зраджувала Деппу з Ілоном Маском. Фото: Daily Mail

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Ембер Херд і Джонні Депп продовжують процес розлучення. Актор висунув чергове звинувачення на адресу екс-дружини. За його словами, Ембер почала зраджувати йому з Ілоном Маском лише через місяць після їхнього весілля.

Опубліковані відеозаписи з камери спостереження в ліфті апартаментів, які належать Джонні Деппу. На відео зображені Херд і Маск. Саме в цьому будинку в Лос-Анджелесі пара проживала під час шлюбу. Про це повідомляє видання Daily Mail.

На чорно-білих кадрах можна побачити, як Херд в купальнику і накидці в ліфті ніжно притискається і обіймає мільярдера Ілона Маска. Окрім того, актор і його адвокати наполягають на тому, що мільярдер був в будинку Херд і Деппа в той вечір, коли актриса показала публіці обличчя зі слідами побиття.

Також інформацію про візити Маска підтвердили охоронці житлового комплексу. Вони розповіли, що Херд приймала Маска декілька разів, поки ще була заміжня.

Гучний скандал між акторами почався з того, що Ембер вважала себе жертвою домашнього насильства. З такою заявою вона виступила у публікації газети Washington Post. В якості компенсації за завдану моральну і фізичну шкоду актрисі вдалося відсудити 7 млн ​​дол.

Згодом Джонні звинуватив зірку «Аквамена» у зраді з Ілоном Маском і оцінив шкоду для своєї репутації у 50 млн дол. Депп взявся стверджувати, що став жертвою містифікації. За його словами, Херд намалювала синці за допомогою макіяжу. Також актор заявив, що Ембер Херд зраджувала йому з Ілоном Маском через місяць після їхнього весілля.

Актори познайомилися на зйомках «Ромового щоденнику» в 2011 році. Через чотири роки вони одружилися, але в 2017 році зі скандалом розлучилися.

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