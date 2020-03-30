Эмбер Херд изменяла Деппу с Илоном Маском. Фото: Daily Mail

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Ракурс

Эмбер Херд и Джонни Депп продолжают бракоразводный процесс. Актер выдвинул очередное обвинение в адрес экс-жены. По его словам, Эмбер начала изменять ему с Илоном Маском всего через месяц после их свадьбы.

Опубликованы видеозаписи с камеры наблюдения в лифте апартаментов, которые принадлежат Джонни Деппу. На видео запечатлены Херд и Маск. Именно в этом доме в Лос-Анджелесе пара проживала во время брака. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На черно-белых кадрах можно увидеть, как Херд в купальнике и накидке в лифте нежно прижимается и обнимает миллиардера Илона Маска. Кроме того, актер и его адвокаты настаивают на том, что миллиардер был в доме Херд и Деппа в тот вечер, когда актриса показала публике лицо со следами избиения.

Также информацию о визитах Маска подтвердили охранники жилого комплекса. Они рассказали, что Херд принимала Маска несколько раз, пока еще была замужем.

Громкий скандал между актерами начался с того, что Эмбер посчитала себя жертвой домашнего насилия. С таким заявлением она выступила в публикации газеты Washington Post. В качестве компенсации за причиненный моральный и физический ущерб актрисе удалось отсудить 7 млн долл.

Впоследствии Джонни обвинил звезду «Аквамена» в измене с Илоном Маском и оценил урон для своей репутации в 50 млн долл. Депп принялся утверждать, что стал жертвой мистификации. По его словам, Херд нарисовала синяки с помощью макияжа. Также актер заявил, что Эмбер Херд изменяла ему с Илоном Маском через месяц после их свадьбы.

Актеры познакомились на съемках «Ромового дневника» в 2011 году. Спустя четыре года они поженились, но в 2017 году со скандалом развелись.

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