Максим Степанов - новый глава Минздрава: под контролем Зеленского нардепы дали добро

https://racurs.ua/n135988-stepanov-vozglavil-minzdrav-so-vtoroy-popytki-posle-pribytiya-zelenskogo-v-radu.html

Ракурс

Максим Степанов возглавил Министерство здравоохранения Украины. Верховная Рада со второй попытки дала добро на назначение бывшего главы Одесской ОГА министром здравоохранения вместо уволенного сегодня Ильи Емца. Кандидатуру Степанова на этот раз поддержали 246 нардепов.

Фракция «Слуга Народа» дала только 195 голосов, ОПЗЖ — 21 голос, группа «Доверие» — 13, внефракционные — 9, группа «За будущее» — 8.

Отметим, что во время первого внеочередного заседания парламента «за» Степанова проголосовало 217 нардепов из 227 необходимых для принятия решения. Известно, что Степанов родился в семье медиков. Сам — хирург по первому образованию. В 2011—2016 годах руководил полиграфкомбинатом «Украина». При президентстве Петра Порошенко в 2017—2019 годах Степанов был главой Одесской ОГА.

По сообщениям СМИ, Степанова готовили в министры здравоохранения еще в Кабмин Алексея Гончарука, однако в последний момент назначили протеже нардепа от «Слуги народа» Радуцкого — Зоряну Скалецкую. Также СМИ писали, что кандидатуру Степанова предложил глава ОП Андрей Ермак.

Как писал «Ракурс», Рада отправила в отставку Илью Емца с должности главы Минздрава. За его отставку проголосовал 271 депутат. Емец продержался на этом посту лишь 27 дней.