Максим Степанов — новий глава МОЗ: під контролем Зеленського нардепи дали добро

https://racurs.ua/ua/n135988-stepanov-ocholyv-moz-z-drugoyi-sproby-pislya-prybuttya-zelenskogo-u-radu.html

Ракурс

Максим Степанов очолив Міністерство охорони здоров’я України. Верховна Рада з другої спроби дала добро на призначення колишнього глави Одеської ОДА міністром охорони на заміну звільненому сьогодні Іллі Ємцю. Кандидатуру Степанова цього разу підтримали 246 нардепів.

Фракція «Слуга Народу» дала лише 195 голосів, ОПЗЖ — 21 голос, група «Довіра» — 13, позафракційні — 9, група «За майбутнє" - 8.

Зауважимо, що під час першого позачергового засідання парламенту «за» Степанова проголосувало 217 нардепів з 227 необхідних для ухвалення рішення. Відомо, що Степанов народився в сім’ї медиків. Сам — хірург за першою освітою. У 2011−2016 роках керував поліграфкомбінатом «Україна». За президентства Петра Порошенка у 2017−2019 роках Степанов був главою Одеської ОДА.

За повідомленнями ЗМІ, Степанова готували в міністри охорони здоров’я ще в уряді Олексія Гончарука, однак в останній момент призначили протеже нардепа від «Слуги народу» Радуцького — Зоряну Скалецьку. Також ЗМІ писали, що кандидатуру Степанова запропонував глава ОП Андрій Єрмак.

Як писав «Ракурс», Рада відправила у відставку Іллю Ємця з посади глави МОЗ. За його відставку проголосував 271 нардеп. Ємець протримався на цій посаді лише 27 днів.