Народный депутат Александр Корниенко. Фото: rubryka.com

https://racurs.ua/n136023-referendum-o-prodaje-zemli-inostrancam-mojet-sostoyatsya-do-konca-goda-kornienko.html

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Референдум о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам планируют провести до конца года.

Закон о референдуме уже был на регистрации в парламенте, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом «внесла свои коррективы». На референдуме украинцы скажут свое слово относительно рынка земли: допускать ли иностранцев к этому рынку. Об этом народный депутат и председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил в эфире программы «Свобода слова», передает «Главком».

Когда мы вернемся к нормальной работе, сначала зарегистрируем закон «О референдуме», а потом я надеюсь, что к следующему году мы сможем иметь предметные ответы и от народа", — отметил Корниенко.

Напомним, 31 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2178−10, который с июля 2021 года отменяет запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Покупать землю смогут украинские физлица, компании, территориальные общины и государство. Иностранцы могут быть допущены к рынку земли только после проведения референдума.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко пообещала обратиться в Конституционный суд из-за открытия рынка земли.