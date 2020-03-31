Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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У Київський області станом на ранок 31 березня офіційно підтверджено 52 випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Найбільше випадків інфікування зафіксовано в Обухівському районі — в селищі Козин та селі Романків заражені 18 осіб. Ще 10 осіб захворіли в Києво-Святошинському районі: міста Вишневе та Боярка, селах Лісники, Гатне, Дмитрівка, Софіївська Борщагівка. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

Ще четверо хворих у Борисполі, по троє заражених у Білій Церкві та Броварах. По двоє інфікованих зареєстровано в Обухові, Ірпені та селі Рославичі Васильківського району. По одному хворому в селі Мостище, Гнідин, Фурси, Зазім'є, селищах Ворзель, Ставище, містах Буча та Гостомель. На стаціонарному лікуванні перебуває 19 осіб, а 38 на самоізоляції.

Одужала від коронавірусу 21-річна дівчина з Броварів. Померло двоє чоловіків 49 та 47 років.

Підозру на зараження мають:

43 — в Обухівському р-ні;

35 — у Києво-Святошинському р-ні;

25 — у Броварському р-ні;

30 — у м. Ірпінь;

18 — у Бориспільському р-ні;

9 — у Вишгородському р-ні;

5 — у Макарівському р-ні;

3 — у Фастівському р-ні;

3 — у с. Коцюбинське;

2 — у м. Біла Церква;

2 — у м. Буча;

2- у Васильківському р-ні;

2 — у Бородянському р-ні;

1- у Баришівському р-ні;

1 — у Рокитянському р-ні;

1 — у Білоцерківському р-ні;

1 — у Яготинському р-ні;

1 — у смт Ворзель.

Центр громадського здоров’я МОЗ повідомив, що 63,5% від усіх виявлених випадків COVID-19 в Україні належать до вікової категорії від 30-ти до 60-ти років. Медики наголосили, що наявність хронічних захворювань збільшує ризик тяжкого захворювання на нову коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, в Києві за останню добу виявили п’ятьох нових хворих, всього в столиці уже 107 інфікованих. Хвороби знайшли у чотирьох чоловіків та однієї жінки-медика.