У сесійній залі Верховної Ради, фото: Андрій Нестеренко

https://racurs.ua/ua/n136037-sluga-narodu-provalyla-bilshist-golosuvan-u-berezni-kvu.html

Ракурс

Монобільшість, утворена депутатською фракцією «Слуга народу», у березні фактично провалила голосування за 70% рішень Верховної Ради.

Всього в березні було прийнято 25 законодавчих актів. Лише за сім з них фракція забезпечила від 226 голосів. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України.

Зокрема, голосів від монобільшості не вистачало для успішного голосування щодо нещодавніх кадрових змін в уряді Дениса Шмигаля, а також за відставку колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки. Ці рішення були ухвалені за допомогою голосів депутатів, що не входять до більшості.

Водночас, фракція забезпечила в березні необхідну кількість голосів за відставку уряду Олексія Гончарука та звільнення членів Кабміну (240 та 242 голосів «за» відповідно), призначення новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та формування нового уряду (242 та 228 голосів «за»), а також за призначення за президентською квотою Андрія Тарана міністром оборони (239 голосів) та Дмитра Кулеби міністром закордонних справ (242 голоси «за»).

Якщо раніше це виглядало як тимчасові збої в роботі фракції, то зараз є підстави говорити про систематичну проблему в роботі монобільшості, — наголошують у КВУ.

Загалом у фракції «Слуга народу» наразі 248 народних депутатів.

Нагадаємо, лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в середині лютого назвав ідеологію очолюваної ним політсили.