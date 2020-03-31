РНБО створила власну карту розповсюдження коронавірусу, скріншот карти РНБО

https://racurs.ua/ua/n136036-rnbo-stvoryla-vlasnu-kartu-rozpovsudjennya-koronavirusu.html

Ракурс

Поширення COVID-19 буде аналізувати Рада національної безпеки та оборони України за допомогою власної карти.

РНБО створила карту розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 у світі та в Україні. Її автори — спеціалісти Головного ситуаційного центру України з апарату РНБО.

На карті, яку можна переглянути за цим лінком, щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання у конкретних країнах, а також кількість хворих, тих, хто одужав, померлих. Є також дані щодо підозри інфікування в Україні.

Дані наводяться у динаміці й користувач може спостерігати, наскільки швидко поширювався коронавірус у світі.

Станом на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становила 800 тис. осіб, число смертей — 39 тис. В Україні виявили 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних. Впродовж доби зафіксували 69 нових випадків.