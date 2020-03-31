СНБО создал собственную карту распространения коронавируса, скриншот карты СНБО

https://racurs.ua/n136036-snbo-sozdal-sobstvennuu-kartu-rasprostraneniya-koronavirusa.html

Ракурс

Распространение COVID-19 будет анализировать Совет национальной безопасности и обороны Украины с помощью собственной карты.

СНБО создал карту распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и в Украине. Ее авторы — специалисты Главного ситуационного центра Украины из аппарата СНБО.

На карте, которую можно просмотреть по этой ссылке, ежедневно обновляются статистические данные относительно лабораторно подтвержденных случаев заболевания в конкретных странах, а также количество больных, тех, кто выздоровел, и умерших. Есть также данные о подозрении на инфицирование в Украине.

Данные приводятся в динамике и пользователь может наблюдать, насколько быстро распространялся коронавирус в мире.

По состоянию на утро 31 марта количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 по всему миру составило 800 тыс. человек, число смертей — 39 тыс. В Украине обнаружили 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных. В течение суток зафиксировали 69 новых случаев.