США и Украина. Фото: Главред

https://racurs.ua/n136034-karantin-v-ukraine-ukraina-poluchila-ot-ssha-1-2-mln-doll-na-borbu-s-koronavirusom.html

Ракурс

Карантин в Украине требует больших финансовых затрат, поэтому любая помощь будет очень уместной. Украина получила от правительства США медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долл., которая будет направлена на борьбу с распространением коронавируса.

О предоставлении помощи сообщило в Facebook посольство США в Украине.

Помощь будет предоставлена через Агентство США по международному развитию (USAID).

Финансирование должно помочь Украине усовершенствовать механизмы лечения, минимизировать риск заражения вирусом в медицинских учреждениях, а также пойдет на подготовку лабораторной сети к масштабному тестированию населения на коронавирус.

Кроме того, средства пойдут на подготовку групп быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.

Средства предназначены также для проведения медиа-кампании, с помощью которой будут информировать население о том, как предотвратить распространение вируса.

Как ранее писал «Ракурс», Евросоюз направил Украине для борьбы с коронавирусом 80 млн евро. Деньги пойдут на поддержку украинской системы здравоохранения.