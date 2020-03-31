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Владимир Кличко поддержал брата-мэра и рассказал, что даже Штатам трудно бороться с COVID-19, скриншот видео

Владимир Кличко поддержал брата-мэра и рассказал, что даже Штатам трудно бороться с COVID-19 (ВИДЕО)

31 мар 2020, 13:58
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Владимир Кличко обратился к украинцам. В коротком ролике, который он записал в США, брат мэра Киева поддержал меры, которые осуществляет власть столицы и рассказал, что даже в Штатах трудно бороться с COVID-19.

Боксер-легенда обратился к киевлянам: «Оставайтесь дома, чтобы спастись». Владимир призвал всех украинцев соблюдать ограничительные меры.

Кличко-младший улетел в США еще до вспышки пандемии и остается там до сих пор. Он рассказал, что в Соединенных Штатах вирус свирепствует и стремительно распространяется.

Многие больны и, к сожалению, многие люди умерли. Их количество растет в прогрессии. В Централ-парке Нью-Йорка развернули полевой госпиталь, — отметил Владимир и добавил, что в США также не хватает масок, средств защиты, мест в больницах.

Кличко призвал киевлян помочь своему брату, мэру столицы, «защитить вас, защитить город».

Ранее «Ракурс» рассказывал, что звезды украинского шоу-бизнеса и спорта снялись в нескольких агитационных роликах Министерства здравоохранения.

Источник: Ракурс


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