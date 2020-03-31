Владимир Кличко поддержал брата-мэра и рассказал, что даже Штатам трудно бороться с COVID-19, скриншот видео

https://racurs.ua/n136033-vladimir-klichko-podderjal-brata-mera-i-rasskazal-chto-daje-shtatam-trudno-borotsya-s-covid-19.html

Ракурс

Владимир Кличко обратился к украинцам. В коротком ролике, который он записал в США, брат мэра Киева поддержал меры, которые осуществляет власть столицы и рассказал, что даже в Штатах трудно бороться с COVID-19.

Боксер-легенда обратился к киевлянам: «Оставайтесь дома, чтобы спастись». Владимир призвал всех украинцев соблюдать ограничительные меры.

Кличко-младший улетел в США еще до вспышки пандемии и остается там до сих пор. Он рассказал, что в Соединенных Штатах вирус свирепствует и стремительно распространяется.

Многие больны и, к сожалению, многие люди умерли. Их количество растет в прогрессии. В Централ-парке Нью-Йорка развернули полевой госпиталь, — отметил Владимир и добавил, что в США также не хватает масок, средств защиты, мест в больницах.

Кличко призвал киевлян помочь своему брату, мэру столицы, «защитить вас, защитить город».

Ранее «Ракурс» рассказывал, что звезды украинского шоу-бизнеса и спорта снялись в нескольких агитационных роликах Министерства здравоохранения.