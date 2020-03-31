Володимир Кличко підтримав брата-мера і розповів, що навіть Штатам важко боротися із COVID-19, скріншот відео

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Ракурс

Володимир Кличко звернувся до українців. У короткому ролику, який він записав у США, брат мера Києва підтримав заходи, які здійснює влада столиці і розповів, що навіть у Штатах важко боротися із COVID-19.

Боксер-легенда звернувся до киян: «Залишайтеся вдома, щоб врятуватися». Володимир закликав усіх українців дотримуватися обмежувальних заходів.

Кличко-молодший полетів до США ще до спалаху пандемії і залишається там дотепер. Він розповів, що у Сполучених Штатах вірус лютує і стрімко розповсюджується.

Багато хворих і, на жаль, багато людей померли. Їх кількість зростає в прогресії. У Централ-парку Нью-Йорка розгорнули польовий шпиталь, — зазначив Володимир і додав, що у США також не вистачає масок, засобів захисту, місць в лікарнях.

Кличко-молодший закликав киян допомогти своєму брату, меру столиці, «захистити вас, захистити місто».

Раніше «Ракурс» розповідав, що зірки українського шоу-бізнесу та спорту знялися в кількох агітаційних роликах Міністерства охорони здоров’я.