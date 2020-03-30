Помощь Евросоюза: Брюссель направил 80 млн евро Украине для борьбы с пандемией, фото — ZiK

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Ракурс

Помощь Европейского Союза для борьбы с пандемией коронавируса получил Киев. ЕС выделил пакет помощи в размере 80 млн евро (это примерно 2,5 млрд грн).

Деньги пойдут на поддержку украинской системы здравоохранения, малых и средних предприятий и предпринимателей, которые больше всего пострадают от кризиса. Об этом написал в своем телеграм-канале 30 марта премьер-министр Денис Шмыгаль

Мы должны продемонстрировать единство и активизировать наше сотрудничество, чтобы совместно преодолеть текущие вызовы! Благодарны представителям Европейского Союза за поддержку действий правительства в борьбе с распространением COVID-19, — сообщил премьер-министр.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Евросоюз сможет выделить Украине 500 млн евро в рамках программы макроэкономической помощи только в том случае, если украинская сторона выполнит все условия Международного валютного фонда. В феврале такое заявление сделал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Домбровскис тогда отметил, что выполнение предварительных условий МВФ является обязательным для получения Украиной помощи ЕС. Гончарук надеялся, что Украина получит второй транш в первом квартале этого года.

Предыдущий транш в сумме 500 млн евро был перечислен Украине 11 декабря 2019 года.