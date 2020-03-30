Допомога Євросоюзу: Брюссель спрямував 80 млн євро Україні, щоб боротися із пандемією, фото — ZiK

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Ракурс

Допомогу Європейського Союзу для боротьби з коронавірусною пандемією отримав Київ. ЄС виділив пакет допомоги у розмірі 80 млн євро (це приблизно 2,5 млрд грн).

Гроші спрямують на підтримку української системи охорони здоров’я, малих і середніх підприємств і підприємців, які найбільше постраждають від кризи. Про це написав у своєму телеграм-каналі 30 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Ми повинні продемонструвати єдність та активізувати нашу співпрацю, щоб спільно подолати поточні виклики! Вдячні представникам Європейського Союзу за підтримку дій Уряду в боротьбі з розповсюдженням COVID-19, — повідомив прем'єр-міністр.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Євросоюз зможе виділити Україні 500 млн євро в рамках програми макроекономічної допомоги лише в тому випадку, якщо українська сторона виконає всі умови Міжнародного валютного фонду. У лютому таку заяву зробив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

Домбровскіс тоді зазначив, що виконання попередніх умов МВФ є обов’язковим для отримання Україною допомоги ЄС. Гончарук сподівався, що Україна отримає другий транш у першому кварталі цього року.

Попередній транш у сумі 500 млн євро було перераховано Україні 11 грудня 2019 року.