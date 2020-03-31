США і Україна. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n136034-ukrayina-otrymala-vid-ssha-1-2-mln-dol-na-borotbu-z-koronavirusom.html

Ракурс

Карантин в Україні вимагає великих фінансових витрат, тому будь-яка допомога буде дуже доречною. Україна отримала від уряду США медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн дол., яка буде спрямована на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Про надання допомоги повідомило в Facebook посольство США в Україні.

Допомога буде надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Фінансування має допомогти Україні вдосконалити механізми лікування, мінімізувати ризики зараження вірусом у медичних установах, а також піде на підготовку лабораторної мережі до масштабного тестування населення на коронавірус.

Крім того, кошти підуть на підготовку груп швидкого реагування, які будуть розглядати випадки захворювання і відстежувати контакти хворих.

Кошти призначені також для проведення медіа-кампанії, за допомогою якої будуть інформувати населення про те, як запобігти поширенню вірусу.

Як раніше писав «Ракурс», Євросоюз направив Україні для боротьби з коронавірусом 80 млн євро. Гроші підуть на підтримку української системи охорони здоров’я.