Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
США і Україна. Фото: Главред

Україна отримала від США 1,2 млн дол. на боротьбу з коронавірусом

31 бер 2020, 13:59
999

Карантин в Україні вимагає великих фінансових витрат, тому будь-яка допомога буде дуже доречною. Україна отримала від уряду США медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн дол., яка буде спрямована на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Про надання допомоги повідомило в Facebook посольство США в Україні.

Допомога буде надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Фінансування має допомогти Україні вдосконалити механізми лікування, мінімізувати ризики зараження вірусом у медичних установах, а також піде на підготовку лабораторної мережі до масштабного тестування населення на коронавірус.

Крім того, кошти підуть на підготовку груп швидкого реагування, які будуть розглядати випадки захворювання і відстежувати контакти хворих.

Кошти призначені також для проведення медіа-кампанії, за допомогою якої будуть інформувати населення про те, як запобігти поширенню вірусу.

Як раніше писав «Ракурс», Євросоюз направив Україні для боротьби з коронавірусом 80 млн євро. Гроші підуть на підтримку української системи охорони здоров’я.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше