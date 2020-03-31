В сессионном зале Верховной Рады, фото: Андрей Нестеренко

https://racurs.ua/n136037-sluga-naroda-provalila-bolshinstvo-golosovaniy-v-marte-kiu.html

Ракурс

Монобольшинство, образованное депутатской фракцией «Слуга народа», в марте фактически провалило голосование за 70% решений Верховной Рады.

Всего в марте было принято 25 законодательных актов. Только за семь из них фракция обеспечила от 226 голосов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

В частности, голосов от монобольшинства не хватало для успешного голосования за недавние кадровые изменения в правительстве Дениса Шмыгаля, а также за отставку бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки. Эти решения были приняты с помощью голосов депутатов, не входящих в большинство.

В то же время, фракция обеспечила в марте необходимое количество голосов за отставку правительства Алексея Гончарука и увольнение членов Кабмина (240 и 242 голосов «за» соответственно), назначение новым премьер-министром Дениса Шмыгаля и формирования нового правительства (242 и 228 голосов «за»), а также за назначение по президентской квоте Андрея Тарана министром обороны (239 голосов) и Дмитрия Кулебы министром иностранных дел (242 голоса «за»).

Если раньше это выглядело как временные сбои в работе фракции, то сейчас есть основания говорить о систематической проблеме в работе монобольшинства, — отмечают в КИУ.

Всего в фракции «Слуга народа» в настоящее время 248 народных депутатов.

Напомним, лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко в середине февраля назвал идеологию возглавляемой им политсилы.