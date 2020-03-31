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Ракурс
Обвал під Одесою. Фото: Правда за Одесу

На Одещині внаслідок зсуву ґрунту загинули двоє чоловіків, які рятували собаку та лисенят (ФОТО)

31 бер 2020, 15:00
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Під Одесою на березі Хаджибейського лиману сталася трагедія. Двоє чоловіків були поховані під землею у результаті зсуву ґрунту.

Повідомлення про трагедію надійшло рано вранці на гарячу лінію Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Прибулі на місце події рятувальники ДСНС оперативно розчистили місце обвалу і знайшли двох чоловіків. На жаль, люди вже були без ознак життя.

Про подробиці трагедії розповіла в соцмережах волонтер громадської організації Animal SOS Odessa та волонтерської групи Save a Fox Марія Сабурова.

За її словами, двоє чоловіків гуляли за містом зі своєю собакою. Раптово пес погнався за лисицею і пірнув за нею в нору. Чоловіки почули в норі писк лисенят, від яких відводила собаку мама-лисиця.

Чоловіки вирішили врятувати маленьких лисенят і почали розкопки. Рятувальникам вдалося відкопати лисенят, але одне лисеня виявилося вже мертвим. Чоловіки відвезли лисенят вночі волонтерам, а самі вирушили назад відкопувати собаку.

В Одесской области под завалом погибли двое мужчин, спасая собаку и лисят. Фото: InstagramЗнімки в соцмережах свідчать про те, що чоловіки не вперше займаються розкопками. Вони зміцнювали стелю аркою і дерев’яними опорами.

В Одеській області внаслідок зсуву ґрунту загинули двоє чоловіків, які рятували собаку та лисенят. Фото: Instagram

В Одеській області внаслідок зсуву ґрунту загинули двоє чоловіків, які рятували собаку та лисенят. Фото: InstagramНа жаль, дана конструкція виявилася не дуже надійною і ґрунт обвалився на людей, у результаті чого вони і загинули.

В Одеській області внаслідок зсуву ґрунту загинули двоє чоловіків, які рятували собаку та лисенят. Фото: НацполіціяЯк раніше писав «Ракурс» у Дрогобичі обвалився багатоповерховий житловий будинок у наслідок руйнування несучої стіни підвалу. В результаті інциденту загинули восьмеро людей, серед яких була п’ятирічна дитина.

Джерело: Ракурс


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