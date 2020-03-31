Обвал під Одесою. Фото: Правда за Одесу

https://racurs.ua/ua/n136039-na-odeschyni-vnaslidok-zsuvu-runtu-zagynuly-dvoie-cholovikiv-yaki-ryatuvaly-sobaku-ta-lysenyat.html

Ракурс

Під Одесою на березі Хаджибейського лиману сталася трагедія. Двоє чоловіків були поховані під землею у результаті зсуву ґрунту.

Повідомлення про трагедію надійшло рано вранці на гарячу лінію Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Прибулі на місце події рятувальники ДСНС оперативно розчистили місце обвалу і знайшли двох чоловіків. На жаль, люди вже були без ознак життя.

Про подробиці трагедії розповіла в соцмережах волонтер громадської організації Animal SOS Odessa та волонтерської групи Save a Fox Марія Сабурова.

За її словами, двоє чоловіків гуляли за містом зі своєю собакою. Раптово пес погнався за лисицею і пірнув за нею в нору. Чоловіки почули в норі писк лисенят, від яких відводила собаку мама-лисиця.

Чоловіки вирішили врятувати маленьких лисенят і почали розкопки. Рятувальникам вдалося відкопати лисенят, але одне лисеня виявилося вже мертвим. Чоловіки відвезли лисенят вночі волонтерам, а самі вирушили назад відкопувати собаку.

Знімки в соцмережах свідчать про те, що чоловіки не вперше займаються розкопками. Вони зміцнювали стелю аркою і дерев’яними опорами.

На жаль, дана конструкція виявилася не дуже надійною і ґрунт обвалився на людей, у результаті чого вони і загинули.

Як раніше писав «Ракурс» у Дрогобичі обвалився багатоповерховий житловий будинок у наслідок руйнування несучої стіни підвалу. В результаті інциденту загинули восьмеро людей, серед яких була п’ятирічна дитина.