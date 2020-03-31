Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с фанатами в Instagram и ищут деньги для охраны, фото — instagram.com/sussexroyal

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Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что закрывают свой аккаунт Sussex Royal в Instagram. Сообщение сделали за день до того, как они теряют королевские привилегии. В последнем официальном Instagram-заявлении Сассекские попрощались с 11 млн фолловеров.

Мы все смогли почувствовать, что мир стал очень хрупким. Однако, мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию. Это видно по ситуации в мире, в наших семьях, наших сообществах и на передовой борьбы с коронавирусом, — написали Гарри и Меган.

Они поблагодарили своему сообществу за поддержку, вдохновение и общую приверженность, а также попросили позаботиться «о себе и друг о друге».

Согласно решению королевы Елизаветы, принц Гарри и Меган Маркл сохраняют за собой титулы герцога и герцогини Сассекских, а также титулы Его и Ее высочество, но использовать они их не могут. Также они не могут использовать в своей деятельности слово «королевский», а их офис в Букингемском дворце прекратит работу с 1 апреля. Гарри сохранил шестое место в очереди на британский престол.

С 1 апреля принцу и Маркл предстоит самостоятельно оплачивать услуги охраны. В СМИ говорят, что они могут стоить им в Калифорнии, куда переехало супругов, 5 млн долл. А издание The Sun написало, что часть средств для этого может выделить отец Гарри, принц Чарльз. Речь идет якобы о 2 млн фунтов.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что не будет покрывать расходы. Меган Маркл и принц Гарри в ответ заявили, что справятся самостоятельно, без помощи Трампа или правительства США.

В Лос-Анджеле живет мама Меган Дориа.