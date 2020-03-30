Эпидемия коронавируса: британский принц выздоровел, но королева под угрозой

Принц Чарльз, фото: TK Media

https://racurs.ua/n136002-epidemiya-koronavirusa-britanskiy-princ-vyzdorovel-no-koroleva-pod-ugrozoy.html

Ракурс

Британский принц Чарльз, наследник короны Соединенного королевства, вылечился от коронавируса SARS-CoV-2.

Сейчас 71-летний принц себя хорошо чувствует. Посоветовавшись с врачом, он вышел из самоизоляции, на которой находился в замке в Шотландии, сообщает BBC.

Его жена Камилла будет присутствовать на самоизоляции до конца недели, хотя тесты не обнаружили у нее коронавируса.

В то же время теперь под угрозой инфицирования находится 93-летняя королева Елизавета II. Коронавирус обнаружили у слуги, который выгуливал собак королевы, а также приносил ей еду, напитки и письма. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Инфицированного изолировали, десятки других слуг сдали экспресс-тесты, которые оказались отрицательными. Однако другие члены королевской семьи опасаются за здоровье королевы, поскольку она из-за своего почтенного возраста находится в группе риска.

Королева отправилась на самоизоляцию из Букингемского дворца в Виндзорский замок. Там она будет находиться вместе со своим 98-летним мужем принцем Филиппом.

Напомним, от кого именно заразился принц Чарльз, пока не известно. По одной из версий, это мог быть князь Монако Альбер II.