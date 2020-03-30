Епідемія коронавірусу: британський принц одужав, але королева під загрозою

Принц Чарльз, фото: TK Media

https://racurs.ua/ua/n136002-epidemiya-koronavirusu-brytanskyy-prync-odujav-ale-koroleva-pid-zagrozou.html

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Британський принц Чарльз, спадкоємець корони Сполученого королівства, вилікувався від коронавірусу SARS-CoV-2.

Зараз 71-річний принц себе добре почуває. Порадившись із лікарем, він вийшов із самоізоляції, на якій перебував у замку в Шотландії, повідомляє BBC.

Його дружина Камілла перебуватиме на самоізоляції до кінця тижня, хоча тести не виявили в неї коронавірусу.

Водночас тепер під загрозою інфікування перебуває 93-річна королева Єлизавета II. Коронавірус виявили у слуги, який вигулював собак королеви, а також приносив їй їжу, напої та листи. Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на прес-службу Букінгемського палацу.

Інфікованого ізолювали, десятки інших слуг здали експрес-тести, які виявилися негативними. Однак інші члени королівської родини побоюються за здоров’я королеви, оскільки вона через свій поважний вік перебуває в групі ризику.

Королева відбула на самоізоляцію з Букінгемського палацу до Віндзорського замку. Там вона перебуватиме разом зі своїм 98-річним чоловіком принцом Філіпом.

Нагадаємо, від кого саме інфікувався принц Чарльз, наразі не відомо. За однією з версій, це міг бути князь Монако Альбер II.