Убийство Шеремета: сроки досудебного расследования продлены еще на два месяца

Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в центре Киева, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n136001-ubiystvo-sheremeta-sroki-dosudebnogo-rassledovaniya-prodleny-esche-na-dva-mesyaca.html

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Офис генпрокурора еще на два месяца продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве в Киеве в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

Таким образом, теперь досудебное расследование может длиться до 12 июня. Об этом сообщает издание «Громадське» со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака.

Отмечается, что следователи Нацполиции просьбу о продлении сроков досудебного следствия мотивировали необходимостью проведения дополнительных следственных действий, а также тем, что не завершены около 20 экспертиз.

В начале апреля завершаются сроки мер пресечения, избранных подозреваемым в этом деле — Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко. Поэтому, в ближайшие дни должны состояться судебные заседания относительно их продления.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, в результате подрыва автомобиля, в котором он находился. В декабре 2019 года правоохранители задержали подозреваемых по этому делу.

Напомним, меры пресечения Антоненко и Дугарь в феврале были продлены до 4 апреля, Кузьменко — до 3 апреля.