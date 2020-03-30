Вбивство Шеремета: строки досудового розслідування продовжені ще на два місяці

Павло Шеремет загинув у липні 2016 року в центрі Києва, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n136001-vbyvstvo-sheremeta-stroky-dosudovogo-rozsliduvannya-prodovjeni-sche-na-dva-misyaci.html

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Офіс генпрокурора ще на два місяці продовжив строки досудового розслідування у справі щодо вбивства в Києві у 2016 році журналіста Павла Шеремета.

Таким чином, тепер досудове розслідування може тривати до 12 червня. Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на прокурора у справі Сергія Зузака.

Зазначається, що слідчі Нацполіції прохання щодо продовження строків досудового слідства мотивували потребою проведення додаткових слідчих дій, а також тим, що не завершені близько 20 експертиз.

На початку квітня завершуються терміні запобіжних заходів, обраних підозрюваним у цій справі — Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку. Тож, найближчими днями мають відбутися судові засідання щодо їх продовження.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва, внаслідок підриву автомобіля, в якому він перебував. У грудні 2019 року правоохоронці затримали підозрюваних у цій справі.

Нагадаємо, запобіжні заходи Антоненку та Дугарь в лютому були продовжені до 4 квітня, Кузьменко — до 3 квітня.