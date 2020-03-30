Під час блокування трибуни

https://racurs.ua/ua/n136000-rynok-zemli-trybunu-verhovnoyi-rady-blokuvaly-pid-chas-rozglyadu-pravok-do-zakonoproektu.html

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Трибуну Верховної Ради блокували народні депутати з «Опозиційної платформи — За життя» під час розгляду правок до законопроекту № 2178−10, покликаного запровадити в України ринок сільськогосподарських земель.

Народні обранці, котрі брали в цьому участь, були незгодними з тим, що в сесійній залі під час розгляду їхніх правок були присутніми лише від 70 до 120 депутатів. Наголошувалося, що в сесійній залі відсутня низка депутатів, картки яких вставлені до слотів їхніх місць для голосування.

Крім того, на думку низки членів фракції ОПЗЖ, головуючий на засіданні народний депутат Руслан Стефанчук порушував норми регламенту. Зокрема, вони вимагали провести реєстрацію присутніх у залі депутатів.

Водночас сам Стефанчук у відповідь пропонував опонентам навести норму, яку він, на їхню думку, порушив.

Згодом нетривале блокування трибуни припинилося, частина депутатів повернулася до сесійної зали й було продовжено розгляд правок.

Як згодом повідомив народний депутат із ОПЗЖ Олександр Качний, блокувальники отримали обіцянку, що депутати швидко повернуться до сесійної зали.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні в першому читанні підтримала «антиколомойський» законопроект № 2571-д.