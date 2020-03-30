Во время блокирования трибуны

https://racurs.ua/n136000-rynok-zemli-tribunu-verhovnoy-rady-blokirovali-pri-rassmotrenii-popravok-k-zakonoproektu.html

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Трибуну Верховной Рады блокировали народные депутаты из «Оппозиционной платформы — За жизнь» при рассмотрении поправок к законопроекту № 2178−10, призванного ввести в Украине рынок сельскохозяйственных земель.

Народные избранники, которые принимали в этом участие, были несогласны с тем, что в сессионном зале во время рассмотрения их поправок присутствовали только от 70 до 120 депутатов. Отмечалось, что в сессионном зале отсутствует ряд депутатов, карточки которых вставлены в слоты их мест для голосования.

Кроме того, по мнению ряда членов фракции ОПЗЖ, председательствующий на заседании народный депутат Руслан Стефанчук нарушал нормы регламента. В частности, они требовали провести регистрацию присутствующих в зале депутатов.

В то же время сам Стефанчук в ответ предлагал оппонентам привести норму, которую он, по их мнению, нарушил.

Впоследствии непродолжительное блокирование трибуны прекратилось, часть депутатов вернулась в сессионный зал и было продолжено рассмотрение поправок.

Как впоследствии сообщил народный депутат из ОПЗЖ Александр Качный, блокировщики получили обещание, что депутаты быстро вернутся в сессионный зал.

Напомним, Верховная Рада сегодня в первом чтении поддержала «антиколомойский» законопроект № 2571-д.