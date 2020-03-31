«Всеукраинская школа онлайн» стартует с 6 апреля: учителя будут вести уроки в телеэфире (ВИДЕО)https://racurs.ua/n136041-vseukrainskaya-shkola-onlayn-startuet-s-6-aprelya-uchitelya-budut-vesti-uroki-v-teleefire-video.htmlРакурс
«Всеукраинская школа онлайн», проект, рассчитанный на дистанционное обучение школьников во время карантина, стартует в Украине с 6 апреля.
Программа проекта предусматривает обучение школьников с 5 по 11 класс, которые смогут дистанционно изучать 11 предметов. В телеэфире уроки будут вести 40 педагогов из Киева. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.
Отмечается, что в 10.00 с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:
5-й класс — «ПлюсПлюс» и «112 Украина»
6-й класс — ZOOM и NewsOne
7-й класс — ZIK
8-й класс — «Индиго» и УНИАН
9-й класс — «Рада» и «UA: Культура»
10-й класс — «UA: Перший»
11-й класс — М1
Также уроки можно будет посмотреть на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Напомним, коронавирусный карантин заставил Министерство образования и науки Украины внести корректировки в учебный процесс и вступительную кампанию. Чиновники сообщили, какие сценарии рассматривают.