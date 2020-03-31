Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136041-vseukrainskaya-shkola-onlayn-startuet-s-6-aprelya-uchitelya-budut-vesti-uroki-v-teleefire-video.html

Ракурс

«Всеукраинская школа онлайн», проект, рассчитанный на дистанционное обучение школьников во время карантина, стартует в Украине с 6 апреля.

Программа проекта предусматривает обучение школьников с 5 по 11 класс, которые смогут дистанционно изучать 11 предметов. В телеэфире уроки будут вести 40 педагогов из Киева. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

Отмечается, что в 10.00 с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:

5-й класс — «ПлюсПлюс» и «112 Украина»

6-й класс — ZOOM и NewsOne

7-й класс — ZIK

8-й класс — «Индиго» и УНИАН

9-й класс — «Рада» и «UA: Культура»

10-й класс — «UA: Перший»

11-й класс — М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Напомним, коронавирусный карантин заставил Министерство образования и науки Украины внести корректировки в учебный процесс и вступительную кампанию. Чиновники сообщили, какие сценарии рассматривают.