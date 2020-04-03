Денис Ермак был на допросе в СБУ. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n136188-sbu-doprosila-brata-glavy-ofisa-prezidenta-iz-za-plenok-ermaka.html

Ракурс

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака, который является братом действующего главы офиса Президента Андрея Ермака.

Недавно следователи спецслужбы допросили брата главы ОПУ. Дениса Ермака допросили в качестве свидетеля по одному из уголовных производств. Расследование, которое проводит спецслужба, касается так называемых «пленок Ермака» — видеозаписей встреч Дениса Ермака, которые обнародовал депутат Верховной Рады из «Слуги народа» Гео Лерос. Об этом 3 апреля сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в СБУ.

Он был у нас на допросе, — цитирует издание собеседника.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что опубликованные народным депутатом Гео Леросом записи — это «спланированная акция». Ермак отметил, что после появления пленок, на которых якобы присутствует его брат Денис Ермак, он обратился в Государственное бюро расследований и Службу безопасности.

На Банковой отметили, что все факты, изложенные на так называемых «пленках Ермака», должны быть проверены, а президент ждет на установление источника появления скандальных записей. Сейчас Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата руководителя Офиса президента, народного депутата Гео Лероса, который опубликовал полученные пленки в сети. Кроме того, НАБУ открыло уголовное производство по заявлению народного депутата, а ГБР — по заявлению руководителя ОП.