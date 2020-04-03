«Пленки Ермака» записывал фигурант производства о взяточничестве — СМИ, фото — Суспильне

https://racurs.ua/n136180-plenki-ermaka-zapisyval-figurant-dela-o-vzyatochnichestve-smi-video.html

Ракурс

«Пленки Ермака» мог записывать фигурант уголовного производства МВД. Дмитрий Штанько, которого журналисты идентифицировали как автора скрытой съемки брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака, незадолго до этого попал в дело о взятке.

Руководитель «Фингранта» Дмитрий Штанько фигурирует в судебных материалах, сообщает программа «Наші гроші с Денисом Бигусом». Журналисты сначала определили, что видео с Ермаком снимал именно он. В одном из роликов человек с камерой диктует номер своего мобильного. Им пользуется Штанько, номер указан в качестве контактного в компании «Фингрант» (владелец — Штанько), которая занимается финансовым лизингом и кредитованием.

В конце июля 2019 года Печерский райсуд Киева рассматривал дело о даче 168 тыс. грн взятки чиновникам Фонда гарантирования вкладов физлиц. Передавал деньги якобы сам Штанько, хотя в деле он проходит как свидетель.

Этим производством занимались в Нацполиции. Журналисты подозревают, что Штанько действовал в интересах следствия — он имел только статус свидетеля, а также быстро потерял интерес к офису, который хотел арендовать за взятку. Отец бизнесмена, Александр Штанько, ранее был генерал-лейтенантом МВД.

Напомним, что 29 марта нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал в Фейсбук несколько роликов, на которых Денис Ермак, брат нынешнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ведет переговоры о возможной купле-продаже должностей, проводит собеседования.

Ермак заявил о провокации, а Гео Лерос сегодня придет на допрос в СБУ.

Читайте также: «Пленки Ермака»: в Офисе президента отреагировали на скандал