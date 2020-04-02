Скандал вокруг «пленок Ермака». Фото: bykvu.com

https://racurs.ua/n136172-plenki-ermaka-v-ofise-prezidenta-otreagirovali-na-skandal.html

Ракурс

Офис президента Украины отреагировал на скандал вокруг брата руководителя ОПУ Дениса Ермака.

У Зеленского отмечают, что все факты, изложенные на так называемых «пленках Лероса», должны быть проверены. Вместе с тем президент ждет установления источника появления скандальных записей. Об этом говорится в заявлении Офиса президента в Telegram.

Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат руководителя Офиса президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки. Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, — отметили в ОП.

На Банковой добавили, что Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата руководителя Офиса президента, и народного депутата Гео Лероса, который опубликовал полученные пленки в сети. Кроме того, Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по заявлению народного депутата, а Государственное бюро расследований — по заявлению руководителя ОП.

В Офисе президента добавили, что ждут официальных результатов расследования от правоохранителей и отметили, что «никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять любую из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво».

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что опубликованные народным депутатом Гео Леросом записи — это «спланированная акция». Ермак отметил, что после появления пленок, на которых якобы присутствует его брат Денис Ермак, он обратился в Государственное бюро расследований и Службу безопасности.