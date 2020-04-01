Гео Лерос. Фото: Диалог.UA

https://racurs.ua/n136110-slugi-naroda-poshli-v-zaschitu-lerosa-i-potrebovali-rassledovat-kompromat-na-ermaka.html

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«Пленки Ермака» уже стали лакмусовой бумажкой работы правоохранительных органов в Украине. Публикация видеороликов, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака продает государственные должности, всколыхнула общество, которое надеялось, что новая власть искоренит данное явление. Однако правоохранительные органы вместо того, чтобы дать правовую оценку действиям брата Ермака, открыли несколько уголовных производств против нардепа Гео Лероса, который вскрыл этот «фурункул». Такие действия правоохранителей вызвали обеспокоенность у коллег Лероса по фракции.

Нардеп из фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что коллеги Лероса обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг обнародования скандальных записей. По мнению Потураева, факт торговли государственными должностями должен быть расследован. Однако действия правоохранителей у нардепов вызывают удивление, сообщил Потураев в Facebook.

Потураев считает, что в настоящее время правоохранительные органы занимаются вовсе не расследованием фактов, зафиксированных на видео, а оказывают давление на депутата Лероса.

В связи с этим депутаты обратились в Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, Министерство внутренних дел и в Национальное антикоррупционное бюро с требованием в первую очередь расследовать суть обнародованных записей.

Депутат Евгений Петруняк в Facebook опубликовал данное обращение, под которым стоят подписи десяти депутатов из «Слуги народа».

Потураев также добавил, что домой к Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины. Депутат выразил надежду, что правоохранители приезжали просить Лероса о помощи в расследовании фактов возможной коррупции в предоставленных им видеоматериалах.

В ином случае, по мнению Потураева, данная история приобретает неприятную окраску.