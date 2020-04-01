Народный депутат Гео Лерос. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n136105-sbu-vyzyvaet-geo-lerosa-na-tri-doprosa-nayem.html

Ракурс

Служба безопасности Украины вызывает народного депутата из «Слуги народа» Гео Лероса на допрос.

Сегодня сотрудники спецслужбы прибыли по месту регистрации Лероса. Правоохранители хотели вручить народному депутату три повестки на допросы на разные даты. Первый допрос должен состояться 3 апреля. Об этом 1 апреля сообщил адвокат народного депутата Массе Найем на собственной странице в Facebook.

Поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не сможем, то договорились, что вечером мы придем сами в СБУ чтобы получить повестки. Должен заметить: такой бешеной скорости работы СБУ я не видел. Напоминает голосование в ВРУ за кума Петра Порошенко Юрия Луценко: когда очень надо, то могут же, — говорится в сообщении.

Напомним, нардеп Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака, предлагает за определенную плату должности в государственных органах. Это спровоцировало настоящий политический скандал.

Сегодня народный депутат от «Слуги народа» заявил, что передал новую порцию документов по делу «пленок Ермака» в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Впоследствии Лерос в Facebook сообщил, что к нему приехали сотрудники Службы безопасности Украины.