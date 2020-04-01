Нардеп Гео Лерос. Фото: strana.ua

https://racurs.ua/n136096-plenki-ermaka-stalo-izvestno-skolko-stoilo-kupchaku-znakomstvo-s-bratom-glavy-ofisa-prezidenta.html

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Денис Ермак, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, лоббировал кандидатуру бывшего народного депутата Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия «Энергоатом».

В сети появились кадры собеседования Дениса Ермака с Владимиром Купчаком на руководителя «Энергоатом». Купчак за знакомство с братом Андрея Ермака заплатил 15 тыс. долл. Об этом сообщается на странице д’Ермак в Telegram, где и была опубликована видеозапись.

Тем временем в Facebook появился комментарий ситуации якобы от самого Дениса Ермака.

Сегодня народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос сообщил, что передал новую порцию документов по делу «пленок Ермака» в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Впоследствии нардеп заявил, что к нему приехало СБУ.

Напомним, 31 марта народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК «Энергоатом» Владимира Купчака. Отмечалось, что в октябре 2019 года Денис Ермак направил в офис премьер-министра аналитическую справку по «Энергоатому», в которой рекомендует назначить Купчака на должность президента НАЭК.