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Ракурс
Нардеп Гео Лерос. Фото: strana.ua

«Пленки Ермака»: новая запись об «Энергоатоме» появилась на фоне приезда СБУ к нардепу Леросу (ФОТО, ВИДЕО)

1 апр 2020, 15:38
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Денис Ермак, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, лоббировал кандидатуру бывшего народного депутата Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия «Энергоатом».

В сети появились кадры собеседования Дениса Ермака с Владимиром Купчаком на руководителя «Энергоатом». Купчак за знакомство с братом Андрея Ермака заплатил 15 тыс. долл. Об этом сообщается на странице д’Ермак в Telegram, где и была опубликована видеозапись.

Тем временем в Facebook появился комментарий ситуации якобы от самого Дениса Ермака.

Сегодня народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос сообщил, что передал новую порцию документов по делу «пленок Ермака» в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Впоследствии нардеп заявил, что к нему приехало СБУ.

Фото: Geo Leros d Facebook

Напомним, 31 марта народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК «Энергоатом» Владимира Купчака. Отмечалось, что в октябре 2019 года Денис Ермак направил в офис премьер-министра аналитическую справку по «Энергоатому», в которой рекомендует назначить Купчака на должность президента НАЭК.

Источник: Ракурс


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