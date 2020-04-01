Гео Лерос. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n136100-ni-odno-ugolovnoe-proizvodstvo-ne-bylo-otkryto-na-osnovanii-zayavleniya-ermaka-advokat-lerosa.html

Ракурс

«Пленки Ермака» — один из самых резонансных скандалов в Украине за последние дни. Нардеп Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака, предлагает за определенную плату должности в государственных органах. Поиски правды обернулись для Лероса несколькими уголовными производствами. Адвокат нардепа Маси Найем в тезисной форме прокомментировал заявления Ермака, которые прозвучали во время брифинга.

Найем отметил, что заявление Ермака о том, что сразу после обнародования скандальных видеозаписей он обратился с заявлением к правоохранительным органам, не отвечает действительности. Основанием для всех уголовных производств в отношении его подзащитного является самостоятельное выявление прокурором уголовного правонарушения, сообщает в Facebook Найем.

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство на основании того, что Лерос предоставил ведомству флешку с соответствующими материалами.

Также Найем поставил под сомнения слова Ермака относительно того, что «будут построены независимые правоохранительные органы».

Против Лероса, который представил доказательства правонарушений со стороны брата главы Офиса президента, открыто несколько уголовных производств. Такие действия правоохранительных органов не могут свидетельствовать об их независимости.

По мнению Найема, в данной ситуации правоохранительные органы должны установить, являются ли данные видеоматериалы доказательством противоправных действий со стороны брата Ермака, а не заниматься поиском компромата на Лероса, который представил видеозаписи.

Не согласен Найем и с заявлением Ермака, что публикация видеозаписей является целенаправленной акцией. По мнению адвоката, брата Ермака поймали на горячем, поэтому глава Офиса президента воздержался от комментариев относительно действий своего родственника.

Как ранее писал «Ракурс», некоторые нардепы из фракции «Слуга народа» считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен инициировать расследование после обнародования видео, где фигурирует брат Ермака.