Гео Лерос. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n136100-jodne-kryminalne-provadjennya-ne-bulo-rozpochato-na-pidstavi-zayavy-iermaka-advokat-lerosa.html

Ракурс

«Плівки Єрмака» — один із найбільш резонансних скандалів в Україні за останні дні. Нардеп Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака, пропонує за певну плату посади в державних органах. Пошуки правди обернулися для Лероса декількома кримінальними провадженнями. Адвокат нардепа Масі Найєм у тезисній формі прокоментував заяви Єрмака, які прозвучали під час брифінгу.

Найєм зазначив, що слова Єрмака про те, що відразу після оприлюднення скандальних відеозаписів він звернувся із заявою до правоохоронних органів, не відповідаютьдійсності. Підставою для усіх кримінальних проваджень щодо його підзахисного є самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення, повідомляє у Facebook Найєм.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальне провадження на підставі того, що Лерос надав відомству флешку з відповідними матеріалами.

Також Найєм поставив під сумніви слова Єрмака, що «будуть побудовані незалежні правоохоронні органи».

Проти Лероса, який представив докази правопорушень з боку брата глави Офісу президента, відкрито кілька кримінальних проваджень. Такі дії правоохоронних органів не можуть свідчити про їхню незалежність.

На думку Найєма, в даній ситуації правоохоронні органи повинні встановити, чи є дані відеоматеріали доказом протиправних дій із боку брата Єрмака, а не займатися пошуком компромату на Лероса, який представив відеозаписи.

Не згоден Найєм і з заявою Єрмака, що публікація відеозаписів є цілеспрямованою акцією. На думку адвоката, брата Єрмака спіймали на гарячому, тому глава Офісу президента утримався від коментарів щодо дій свого родича.

Як раніше писав «Ракурс», деякі нардепи з фракції «Слуга народу» вважають, що президент України Володимир Зеленський повинен ініціювати розслідування після оприлюднення відео, де фігурує брат Єрмака.