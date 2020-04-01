Україна проситиме у МБРР 150 млн дол. на підвищення соцвиплат. Фото: Pexels

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Соціальна допомога в Україні може бути збільшена, якщо держава отримає 150 млн дол. позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Для участі у переговорах з банком в Україні буде створена спеціальна делегація. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 1 квітня.

Передбачається, що отримані кошти будуть спрямовані до спеціального фонду державного бюджету і підуть на підвищення соціальних виплат. 50 млн дол. будуть направлені на підтримку людей в умовах розповсюдження COVID-19.

Також під час засідання Кабмін ухвалив рішення, яким пропонується покращити умови залучення інвестицій у розвиток дорожнього господарства. Для Державного агентства автомобільних доріг створюються додаткові можливості залучення більш ніж 19 млрд грн під державні гарантії. Це дасть змогу побудувати та відремонтувати дороги державного та місцевого значення та низку інфраструктурних об'єктів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні уряду 1 квітня підтримав ініціативи, запропоновані президентом України Володимиром Зеленським, щодо виплат одноразової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 тис. грн та індексації пенсій з травня 2020 року.