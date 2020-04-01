Війна на Донбасі: згадуємо 12 українських воїнів, полеглих у березні. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n136097-viyna-na-donbasi-zgaduiemo-12-ukrayinskyh-voyiniv-poleglyh-u-berezni-foto.html

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Війна на Донбасі в березні забрала життя 12 наших захисників. Всі вони були молодого віку, деякі мали малолітніх дітей. Згадаймо поіменно полеглих за Україну воїнів.

Сергій Руських, 41 рік. Сержант 46-ї окремої десантно-штурмової бригади загинув 1 березня в Луганській області, перебуваючи у вантажівці, в яку противник поцілив із протитанкового ракетного комплексу (ПТРК). Боєць родом із Маріуполя, воював проти росіян із 2018 року. В нього залишилися батьки, дружина та маленька дитина.

Володимир Черненко, 25 років. Старший сержант 58-ї окремої мотопіхотної бригади загинув 3 березня в Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу. В лавах ЗСУ служив за контрактом із 2017 року. Боєць родом із Чернігівської області. В нього залишилися двоє братів і троє сестер.

Дмитро Осичкін, 26 років. Старший солдат 57-ї окремої мотопіхотної бригади загинув 5 березня в Донецькій області внаслідок підриву на невстановленому пристрої. Боєць родом із Херсонської області, в нього залишилися батьки.

Дмитро Фірсов, 40 років. Командир взводу, лейтенант 93-ї окремої мотопіхотної бригади загинув 6 березня під час підриву БМП біля Кримського в Луганській області. Родом із Донецька, з початком російсько-української війни пішов на фронт. У боях за Донецький аеропорт, біля Невельського та Кримського дістав поранення та контузію. В бійця залишилися дружина і син.

Євген Черних, 29 років. Боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади загинув 8 березня внаслідок обстрілу із ПТРК із боку окупантів поблизу Опитного в Донецькій області. В лавах ЗСУ служив вже за другим контактом. Чоловік родом із Херсонської області, де на нього чекали батьки.

Богдан Петренко, 23 роки. Солдат 72-ї окремої механізованої бригади помер 10 березня внаслідок важкого поранення в голову, отриманого 4 березня під час мінометного обстрілу в районі Оріхового в Луганській області. Боєць родом із Київської області, мав батьків і трирічного сина.

Ілля Пережогін, 26 років. Сержант 131-го батальйону військової розвідки був вбитий снайпером 10 березня в Донецькій області. За рік до цього служив у 28-й окремій механізованій бригаді. Виходець з Одеської області, мав двох сестер.

Віктор Солтис, 33 роки. Молодший сержант 131-го розвідбатальйону загинув 10 березня біля села Піски унаслідок підбиття вантажівки із російського ПТРК. Чоловік родом із Кіровоградської області, в нього залишилися мати, сестра, дружина та двоє доньок.

Андрій Ведешин, 34 роки. Молодший сержант 131-го розвідбатальйону загинув 10 березня внаслідок важкого поранення, отриманого під час обстрілу з ПТРК із боку окупантів. У лавах ЗСУ служив із 2017 року. Боєць родом із Вінницької області. Мав матір, брата та семирічну доньку.

Олексій Золін, 35 років. Сержант 30-ї окремої механізованої бригади був вбитий снайпером 19 березня. З початку війни на Донбасі й до 2018 року він служив у 95-й бригаді ЗСУ. Виходець із Житомира, де на нього чекали батьки, сестра і донька трьох років.

Володимир Мовчанюк, 36 років. Молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади був вбитий снайпером у Донецькій області 30 березня. Служив у ЗСУ за контрактом із 2015 року. Чоловік родом із Вінницької області.

Олександр Маланчук, 22 роки. Командир взводу окремої гірсько-штурмової бригади військової частини А3029. Загинув 31 березня внаслідок ворожого обстрілу біля селища Лебединського в Донецькій області. Боєць родом із Чернівців, де на нього чекали батьки.

Вічна пам’ять полеглим героям України!

Між тим зазначимо, що сьогодні Кабінет міністрів виділив Міністерству ветеранів 26,5 млн грн для виплати разової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули в АТО, та бійцям, які дістали інвалідність унаслідок бойових дій.

У матеріалі використано інформацію спільноти «Повернись живим» у Facebook.