На Донбасі бойовики вбили бійця ЗСУ, двоє військових поранені. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n136075-na-donbasi-boyovyky-vbyly-biycya-zsu-dvoie-viyskovyh-poraneni-foto.html

Ракурс

На Донбасі проросійські бойовики знову обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожого нападу один боєць Збройних сил України загинув, ще двоє отримали поранення.

Загалом окупанти 14 раз обстріляли позиції Збройних сил. Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил в Facebook.

Бойовики стріляли із заборонених мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Саме під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення. Один воїн зі складу Об'єднаних сил отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва.

Загиблий військовий — Олександр Маланчук, випускник Національної академії сухопутних військ у Львові, який проходив службу в 10 окремій гірничо-штурмовій бригаді. Про це повідомив єпископ Української греко-католицької церкви Степан Сус в Facebook.

У відповідь на обстріли українські військові ліквідували трьох російських окупантів, ще один був поранений. Наші військовослужбовці також знищили ворожу бойову машину піхоти.

Зазначається, що 1 квітня втрат серед українських військових немає.

Як писав «Ракурс», боєць, який підірвався на російській міні, отримав поранення в районі населеного пункту Катеринівка, що в Луганській області. Пораненому надали медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан здоров’я оцінюється як важкий.