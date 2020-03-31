На Донбасі підірвався боєць ООС. Фото: qha.com.ua

https://racurs.ua/ua/n136026-na-luganschyni-ukrayinskyy-viyskovoslujbovec-pidirvavsya-na-rosiyskiy-mini.html

Ракурс

На Донбасі 31 березня на протипіхотній міні підірвався український військовослужбовець.

Боєць дістав поранення в районі населеного пункту Катеринівка, що в Луганській області. Пораненому надали медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Наразі його стан здоров’я тяжкий. Про це повідомив прес-центр штабу ООС у Facebook.

Експерти попередньо встановили, що міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями. У штабі наголошують, що це вкотре підтверджує те, що Росія відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій.

Раніше штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один — бойове ураження. Вчора бойовики 18 разів обстрілювали позиції українських військових. Противник випустив десятки мін із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гатив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Нагадаємо, 28 березня проросійські бойовики вкотре вчинили акт агресії. Найманці, які контролюються Російської Федерацією, змогли поранити двох бійців ООС. Зі стрілецької зброї ворог обстріляв позиції українських військовослужбовців біля населеного пункту Шуми в Донецькій області, поранення дістали двоє бійців.